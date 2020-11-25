Дело Широкова об избиении арбитра будет рассматриваться в общем порядке

Судья столичного района Сокольники отказался рассматривать дело экс-футболиста Романа Широкова в особом порядке.

Заседание суда по делу пройдет 4 декабря. Напомним, что Широков обвиняется в нанесении легкого вреда здоровью арбитру Никите Данченкову.

Ранее Широков подавал ходатайство о проведении судебного разбирательства в особом порядке, однако потерпевший настаивал на рассмотрении дела в общем порядке.

Напомним, что Широкову грозит до двух лет лишения свободы.

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