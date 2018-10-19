Дело труба: против Кокорина и Мамаева могут возбудить ещё два уголовных дела

21 Теги александр кокоринпавел мамаев

Дело труба: против Кокорина и Мамаева могут возбудить ещё два уголовных дела

Против форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева могут возбудить ещё два уголовных дела.

Как сообщают российские СМИ, речь идёт о производствах по статьям "причинение лёгкой или средней тяжести вреда здоровью" и "умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Напомним, что сейчас футболистам предъявлены обвинения по статьям "побои" и "хулиганство". Только за это Кокорину и Мамаеву грозит до семи лет тюремного заключения.

Не пропустите: Сезон завершён: Кокорина и Мамаева будут судить не ранее весны. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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владимир

Удивляюсь кровожадностью наших СМИ, как почувствовали безнаказанность так и набросились на этих двух виновников. Что же не пресуют Багдасарян у которой все куплено папой ? А кто потерпевшие,один требует сто миллионов, отправить бы его в глубинку чтобы узнал сколько стоит рубль. Хотят показать наше "правосудие дак уже показали на примере Васильевой. Вся судебная и адвокатская система прогнила .

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Иван

Кокорину надо заняться образованием. Если он так "читает" с листа, то как же он пишет? А маме надо прекратить ходить на "каналы" и рассказывать какие у нее "хорошие" дети. Во многом и ее "заслуга" в воспитании таких отпрысков.

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Виктор.

Каждый день по утрам в Москве по Ресторанам, кафе дерутся и что-то всех не закрывают а на этих парней набросились все как шакалы на тушу.

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ДОННА

это не мы шакалы ,а они пятеро на одного ШАКАЛИШИ

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Александр

Два дебила - это "сила"

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Алекс

Пусть ребятки посидят.Или они не пацаны? Как людей бить впятером они "пацаны", а как ответку держать так уже и не "пацаны". Нисколь не жалко этих халдеев.

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Любитель апельсинов

Как бы то ни было виноваты .но то что на них хотят показать систему правосудия то так нельзя.с багдасаряншей не могут разобраться которая плюёт на всё и вся .

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Татьяна Новосибирск

Желаю ребятам договориться с потерпевшими и всё компенсировать.Потерпевшим выздоровления и не жаждить крови.Один день в сизо это пытка похлеще любого наказания.Хуже чем они сами себя наказали уже никто не накажет.Мы русские люди ,а значит милосердны.Ребята не отпетые преступники , наказание должно быть ,условным с выплатами компенсаций.Это страшный урок им на всю жизнь.

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донна

уродов даже могила не исправит это нелюди уроды там и место

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лидия

Пока не взяли за одно место, они и не думали останавливаться! Зажрались, оборзели до крайности, все сходило с рук...сейчас почуяли отлучку от кормушки, сразу взвыли, даже свои вонючие зады готовы выложить на площади для публичной порки! Напаскудили, пусть отвечают, это не разовое их "выступление", сколько еще не озвучено! А насчет "зависти" заткнитесь, кому и в чем завидовать? Что эти выродки сделали хорошего в жизни? Дармовые деньги загребали пиная мячик, играть-то надо уметь, прикладывать силы, а как он будет бегать после ночей с проститутками и пьянкой? Правильно, как беременная корова...пусть сидят по полной! Защитникам - сливу в задницу! Жалельщики...вам надо настучать стулом по башкам, сразу побежите жаловаться!

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саша

думаете, что урок будет усвоен? если сейчас отпустят? боюсь, что наоборот. здесь правильно уже упоминали психически больную Багдасарян Мару. отпустили? и что? перевоспиталась? "безнаказанность рождает вседозволенность". это не мои слова. народ давно уже ждёт "прецендента". им не повезло стать первыми.

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Сергей

Это пока неотпетые,а зажравшиеся уже до беспредела.что с малого Кокорина вытварина уже тварина твариной

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Виктор

Они то же русские.Так почему поступили так не милосердно по отношению к потерпевшим, а даже пинали ногами убегавшего от них.

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Valera

Вы завистливые замудоны , заработай бабло , а писать свое гребаное мнение не стоит , таких пацанов пол страны сидят и не важно кто это, бесит ваша зависть к чужим бабкам , расслабьтесь

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Александра

Деньги тут при чем!!! Они и решили судьбу этих "пацанов". Нельзя переступать черту. Надо вовремя остановиться, сделать работу над ошибками, но, похоже, в школе плохо учились. Такое впечатление, что Кокорин плохо читает даже с листа. А как, простите, пишет? Не хватает ума и образования.

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ЗЛОЙ

Двумя апендиксами меньше будет

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АРТУР - 1.

Ну ты и ЧМО педальное, всё в СВОИХ сраных бабках измеряешь, духовности ни на грошь, пол СТРАНЫ отмороженых ГНИД сидят, и за них ещё четверть таких же отмороженых УБЛЮДКОВ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ подписываются но не долго им ОСТАЛОСЬ править свой КРОВАВЫЙ БАЛ, вот и РАСПЛАТА на подходе...... АРТУР - 1.

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Не могу пройти Лучезарность уже год! Впрочем, как и 3 этап Колизея!

Не могу заработать, не могу расслабиться - буду завидовать!

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Валерий

Сколько ещё таких какош и мамош..мячик пинают....

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смех

такого быдла полстраны. пусть видят неприкасаемых тварей нет. им повезло что их не мачканули

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Роман

Дебилы бля!Пусть сидят!

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