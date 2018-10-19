Дело труба: против Кокорина и Мамаева могут возбудить ещё два уголовных дела

Против форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева могут возбудить ещё два уголовных дела.

Как сообщают российские СМИ, речь идёт о производствах по статьям "причинение лёгкой или средней тяжести вреда здоровью" и "умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Напомним, что сейчас футболистам предъявлены обвинения по статьям "побои" и "хулиганство". Только за это Кокорину и Мамаеву грозит до семи лет тюремного заключения.

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