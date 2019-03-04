Дело в бороде: полузащитник "Бордо" пропустил почти месяц по необычной причине

Теги бордотравмыюнусс санкаре

Дело в бороде: полузащитник "Бордо" пропустил почти месяц по необычной причине

Сенегальский полузащитник "Бордо" Юнусс Санкаре пропустил почти месяц из-за операции по пересадке бороды, сообщает Get French Football News.

По сведениям издания, у футболиста начались осложнения после операции в виде высокой температуры. Пока неизвестно, когда он сможет вернуться на поле.

29-летний Санкаре выступает за "Бордо" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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