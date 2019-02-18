Дело в Неймаре: названа причина возможного отказа "Реала" от трансфера Азара
Мадридский "Реал" может отказаться от приобретения бельгийского полузащитника "Челси" Эдена Азара, сообщает The Times.
По сведениям издания, приоритетным вариантом для королевского клуба является бразильский нападающий ПСЖ Неймар. Если "Реал" сумеет подписать бразильца, то у клуба не останется средств на покупку Азара.
Ранее сообщалось, что 27-летний Неймар разочарован выступлениями за ПСЖ и готов вернуться в Испанию. Что касается 28-летнего Азара, то он также хочет перейти в "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11