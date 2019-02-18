Дело в Неймаре: названа причина возможного отказа "Реала" от трансфера Азара

Мадридский "Реал" может отказаться от приобретения бельгийского полузащитника "Челси" Эдена Азара, сообщает The Times.

По сведениям издания, приоритетным вариантом для королевского клуба является бразильский нападающий ПСЖ Неймар. Если "Реал" сумеет подписать бразильца, то у клуба не останется средств на покупку Азара.

Ранее сообщалось, что 27-летний Неймар разочарован выступлениями за ПСЖ и готов вернуться в Испанию. Что касается 28-летнего Азара, то он также хочет перейти в "Реал".

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