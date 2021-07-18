Демарэй Грэй близок к переходу в "Эвертон"

Фото: инстаграм Грэя/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, футболист леверкузенского "Байера" Демарэй Грэй может продолжить карьеру в английской премьер-лиге.

По информации источника, "Эвертон" близок к подписанию нападающего. В игроке заинтересован лично главный тренер ливерпульского клуба Рафаэль Бенитес.

В прошедшем сезоне англичанин сыграл 12 матчей за "Байер", в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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