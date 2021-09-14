Демба Ба объявил о завершении карьеры

Фото Goal Africa

Известный сенегальский футболист Демба Ба принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Нападающий завершил профессиональную карьеру в возрасте 36 лет. Его последним клубом был швейцарский "Лугано".

Также форвард выступал за "Руан", "Мускрон", "Хоффенхайм", "Вест Хэм", "Ньюкасл", "Челси", "Бешикташ", "Шанхай Шенхуа", "Гёзтепе" и "Истанбул".

В активе Ба 4 забитых гола в 22 матчах за сборную Сенегала.

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