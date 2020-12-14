Демба Ба позвонил судье скандального матча и не считает того расистом
Скандальная ситуация вокруг матча между "ПСЖ" и "Истанбулом" получила новое развитие.
Напомним, игра прервалась на 14-й минуте когда резервный арбитр Себастьян Кольцеску якобы сказал "черный", имея в виду тренера "Истанбула" Пьера Вебо. Игроки и тренеры решили не продолжать игру. Встречу доиграли на следующий день. Матч закончился победой "ПСЖ" со счетом 5:1.
По словам румынского журналиста Эмануэля Рошу, форвард "Истанбула" Демба Ба позвонил Кольцеску. Демба Ба сказал арбитру, что никогда не говорил, что судья расист.
Игрок только считает, что не корректно употреблять слово "черный" на стадионе. Кольцеску с пониманием отнесся к мнению игрока.
Читать по теме: Неймар прокомментировал расистский скандал в матче ПСЖ - "Истанбул" | http://soccernews.ru
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