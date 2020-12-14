Демба Ба позвонил судье скандального матча и не считает того расистом

Скандальная ситуация вокруг матча между "ПСЖ" и "Истанбулом" получила новое развитие.

Напомним, игра прервалась на 14-й минуте когда резервный арбитр Себастьян Кольцеску якобы сказал "черный", имея в виду тренера "Истанбула" Пьера Вебо. Игроки и тренеры решили не продолжать игру. Встречу доиграли на следующий день. Матч закончился победой "ПСЖ" со счетом 5:1.