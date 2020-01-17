Демба Ба: "Ударю Мане по лицу, если он скажет, что играет лучше Месси"

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Демба Ба: "Ударю Мане по лицу, если он скажет, что играет лучше Месси"

Известный сенегальский форвард Демба Ба высказался об итогах голосования за обладателя "Золотого мяча" 2019 года.

По мнению футболиста, его соотечественник Садио Мане заслуживал выиграть награду, хотя он и считает Лионеля Месси более сильным игроком.

"Сейчас принято всех футболистов судить по статистике. На мой взгляд, и по индивидуальным, и по личным показателям Мане должен был брать "Золотой мяч". Факт в том, что он выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА, провёл невероятный сезон и разделил звание лучшего бомбардира сезона в АПЛ. Это безумие! Более того, во всех этих матчах он играл ключевую роль. 

Мне кажется, поменяй вы статистику Мане и Месси в 2019 году, "Золотой мяч" всё равно бы дали аргентинцу. Я обсуждал это со многими игроками. Они говорят, мол, да, но Месси как игрок сильнее. Конечно, это все знают! Даже если сам Садио подойдёт ко мне и скажет, что играет лучше Месси, я ударю его по лицу. Но в 2019 году Мане провёл сезон лучше", - цитирует Ба The Independent.

Напомним, что Месси опередил в голосовании Вирджила ван Дейка на 7 баллов, замкнул тройку лучших Криштиану Роналду, а Мане занял только четвёртое место.

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