Дембеле близок к новому контракту с "Барселоной"

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Дембеле близок к новому контракту с "Барселоной"

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Французский нападающий Усман Дембеле в ближайшее время подпишет новый контракт с "Барселоной", сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, новое соглашение между футболистом и каталонским клубом будет действовать до лета 2023. Нынешний контракт игрока истекает через год.

В настоящее время француз восстанавливается после травмы, которую он получил на Евро-2020. Ожидается, что он вернется в строй в ноябре.

В прошлом сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 44 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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