Дембеле близок к новому контракту с "Барселоной"
Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен
Французский нападающий Усман Дембеле в ближайшее время подпишет новый контракт с "Барселоной", сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, новое соглашение между футболистом и каталонским клубом будет действовать до лета 2023. Нынешний контракт игрока истекает через год.
В настоящее время француз восстанавливается после травмы, которую он получил на Евро-2020. Ожидается, что он вернется в строй в ноябре.
В прошлом сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 44 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
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|19
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|3
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|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14