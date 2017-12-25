Дембеле близок к переходу в "Брайтон"

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Дембеле близок к переходу в "Брайтон"

Форвард "Селтика" Мусса Дембеле вскоре станет игроком "Брайтона", сообщает The Sun.

По сведениям издания, клубы договорились о трансфере 21-летнего француза. Сумма сделки составит 20 миллионов евро.

В этом сезоне Дембеле сыграл за "Селтик" 19 матчей, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

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