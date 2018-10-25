Дембеле близок к уходу из "Барселоны"

Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле близок к уходу из своего клуба, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Так, по сведениям источника, 21-летний француз так и не смог за время пребывания на "Камп Ноу" не только проявить свои лучшие игровые качества, но и найти общий язык с ведущими игроками "сине-гранатовых". Ввиду этого, он готов рассмотреть вариант со сменой команды уже в зимнее трансферное окно.

Дембеле перешел в "Барселону" летом 2017-го года. С тех пор в ее составе он забил 9 мячей и сделал 8 результативных передач в 34 играх.

Напомним, после матча с "Севильей" игроки "Барселоны" в раздевалке раскритиковали Дембеле. | soccernews.ru