Дембеле близок к уходу из "Барселоны"

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Дембеле близок к уходу из "Барселоны"Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле близок к уходу из своего клуба, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Так, по сведениям источника, 21-летний француз так и не смог за время пребывания на "Камп Ноу" не только проявить свои лучшие игровые качества, но и найти общий язык с ведущими игроками "сине-гранатовых". Ввиду этого, он готов рассмотреть вариант со сменой команды уже в зимнее трансферное окно.

Дембеле перешел в "Барселону" летом 2017-го года. С тех пор в ее составе он забил 9 мячей и сделал 8 результативных передач в 34 играх.

Напомним,  после матча с "Севильей" игроки "Барселоны" в раздевалке раскритиковали Дембеле. | soccernews.ru

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