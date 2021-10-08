Дембеле близок к возвращению на поле после длительной паузы

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Дембеле близок к возвращению на поле после длительной паузы

Фото инстаграм Усмана Дембеле

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле в скором времени вернётся в строй и сможет играть, сообщает Diario Sport.

По информации источника, не исключено, что француз будет доступен уже в конце следующей недели, то есть сразу после окончания международной паузы.

24-летний футболист не выходит на поле из-за травмы левого колена с 19 июня. 

Дембеле выступает за "Барсу" с 2017 года, сыграл 118 матчей, забил 30 голов и сделал 21 ассист.

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