Дембеле больше не сыграет за "Барселону"
Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен
Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле больше не сыграет за каталонский клуб, сообщает AS.
По сведениям источника, руководство клуба приняло окончательное решение по французу. "Барселона" собирается расторгнуть с Дембеле контракт, чтобы он стал свободным агентом. В этом случае каталонцы продолжат платить ему зарплату, но лишь до того момента, пока он не подпишет контракт с новым клубом. Данная мера называется Carta de libertad. Впрочем, для совершения подобного шага нужно получить согласие футболиста, а он его пока не дал. Если стороны не договорятся, то каталонскому клубу придется разорвать контракт с полной выплатой зарплаты.
Главный тренер "Барселоны" Хави выступает против отстранения Дембеле, но руководство каталонцев рассматривает лишь два варианта.
Напомним, что 24-летний Дембеле отказался продлевать с "Барселоной" контракт, который истекает 30 июня 2022 года.
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