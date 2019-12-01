Дембеле будет восстанавливаться после травмы в Катаре
Хавбек "Барселоны" Усман Дембеле пройдет восстановление после травмы в Катаре. Об этом сообщает Marca.
Отметим, что в прошлом году в этой стране восстанавливался защитник сине-гранатовых Самюэль Умтити в 2018 году.
Ранее стало известно, что 22-летний футболист травмировал заднюю поверхность бедра, из-за чего выбыл на 10 недель.
Таким образом, француз не поможет каталонцам в игре против "Реала", которая состоится 18 декабря.
В этом сезоне на счету Дембеле один забитый гол в 9 матчах.
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|Валенсия
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|12
|Бетис
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|Мальорка
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