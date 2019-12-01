Дембеле будет восстанавливаться после травмы в Катаре

Теги усман дембелебарселона

Дембеле будет восстанавливаться после травмы в Катаре

Хавбек "Барселоны" Усман Дембеле пройдет восстановление после травмы в Катаре. Об этом сообщает Marca. 

Отметим, что в прошлом году в этой стране восстанавливался защитник сине-гранатовых Самюэль Умтити в 2018 году.

Ранее стало известно, что 22-летний футболист травмировал заднюю поверхность бедра, из-за чего выбыл на 10 недель.

Таким образом, француз не поможет каталонцам в игре против "Реала", которая состоится 18 декабря.

В этом сезоне на счету Дембеле один забитый гол в 9 матчах.

Читайте также: Суарес заявил, что врачи должны выяснить причину частых травм Дембеле. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" не может обыграть "Зенит" в гостях на протяжении 7 лет

"Спартак" не может обыграть "Зенит" в гостях на протяжении 7 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 14 31
2 Барселона Барселона 13 28
3 Севилья Севилья 14 27
4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 15 26
5 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 14 25
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 14 23
7 Хетафе Хетафе 14 21
8 Гранада Гранада 14 21
9 Леванте Леванте 14 20
10 Валенсия Валенсия 14 20
11 Осасуна Осасуна 14 19
12 Бетис Бетис 15 19
13 Вильярреал Вильярреал 14 18
14 Алавес Алавес 15 18
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 15 18
16 Эйбар Эйбар 15 15
17 Мальорка Мальорка 15 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 15 13
19 Эспаньол Эспаньол 14 9
20 Леганес Леганес 14 6
Полная таблица

топ-5 тегов