Дембеле: "Было бы здорово, если бы Гризманн перешел в "Барселону"

Теги усман дембелебарселонаантуан гризманнатлетико мадрид

Дембеле: "Было бы здорово, если бы Гризманн перешел в "Барселону"Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле высказался о возможном переходе в его клуб форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Было бы здорово, если бы Гризманн перешел в "Барселону". Правда, я не знаю, насколько правдивыми являются эти слухи. Но Гризманн  - особенный игрок и очень хороший парень. В национальной сборной мы хорошо ладим с ним", - цитирует 20-летнего француза World Eleven.

Напомним, Гризманн станет третьим в списке самых высокооплачиваемых игроков "Барселоны". | soccernews.ru

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Было бы здорово, если бы сам Дембеле начал играть, а не хернёй маятся

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