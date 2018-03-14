Дембеле: "Было бы здорово, если бы Гризманн перешел в "Барселону"

Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле высказался о возможном переходе в его клуб форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

" Было бы здорово, если бы Гризманн перешел в "Барселону". Правда, я не знаю, насколько правдивыми являются эти слухи. Но Гризманн - особенный игрок и очень хороший парень. В национальной сборной мы хорошо ладим с ним ", - цитирует 20-летнего француза World Eleven.

Напомним, Гризманн станет третьим в списке самых высокооплачиваемых игроков "Барселоны". | soccernews.ru