Дембеле: "Было странно находиться рядом с лучшими игроками мира"

Новоиспеченный вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле высказался о своем дебюте в своей новой команде.

" Я очень счастлив, было немного странно находиться рядом с лучшими игроками в мире. Это была хорошая победа, и я испытываю массу эмоций. Исполнилась моя мечта. Вальверде сказал мне расслабиться и успокоиться. Суарес же пообещал забить гол, если я отдам ему передачу. Я сделал это, и он забил - я очень рад ", - цитирует 20-летнего француза sport.es.

Напомним, "Барселона" обыграла "Эспаньол" со счетом 5:0. | soccernews.ru