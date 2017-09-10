Дембеле: "Было странно находиться рядом с лучшими игроками мира"

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Дембеле: "Было странно находиться рядом с лучшими игроками мира"Новоиспеченный вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле высказался о своем дебюте в своей новой команде.

"Я очень счастлив, было немного странно находиться рядом с лучшими игроками в мире. Это была хорошая победа, и я испытываю массу эмоций. Исполнилась моя мечта. Вальверде сказал мне расслабиться и успокоиться. Суарес же пообещал забить гол, если я отдам ему передачу. Я сделал это, и он забил - я очень рад", - цитирует 20-летнего француза sport.es.

Напомним, "Барселона" обыграла "Эспаньол" со счетом 5:0. | soccernews.ru

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