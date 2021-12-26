Дембеле до сих пор не ответил на предложение "Барселоны" о новом контракте

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Дембеле до сих пор не ответил на предложение "Барселоны" о новом контрактеФото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле все еще не сумел достичь соглашения с каталонским клубом о новом контракте, сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, француз и его представитель уже более 10 дней не дают своего ответа на предложение сине-гранатовых. Дембеле и его агент хотят выиграть время, чтобы рассмотреть другие варианты.

Отмечается, что в Усмане заинтересованы клубы АПЛ, в частности, "Ньюкасл" предлагает ему оклад в размере 15 миллионов евро и подписной бонус на ту же сумму.

У Дембеле также есть предложения от "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", однако финансовая состовляющая их предложений и близко не сравнится с "Ньюкаслом".

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