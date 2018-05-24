Дембеле готов рассмотреть вариант с уходом из "Барселоны"

Теги барселонаантуан гризманнусман дембеле

Дембеле готов рассмотреть вариант с уходом из "Барселоны"Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле готов рассмотреть вариант со сменой клубной прописки ближайшим летом.

Так, по сведениям испанской прессы, 21-летний игрок опасается, что в новом сезоне из-за прихода возможного форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна он будет получать еще меньше игрового времени на "Камп Ноу". Поэтому, если каталонский гранд таки подпишет его соотечественника, француз будет готов выслушать предложения от других клубов.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач в 24 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" уверена в подписании Гризманна. | soccernews.ru

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