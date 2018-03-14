Дембеле хочет покинуть "Барселону"

Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле задумался об уходе из команды, сообщают испанские СМИ.

По сведениям источника, футболист разочарован выступлением за каталонский клуб и намерен сменить клуб. Впрочем продажа игрока маловероятна, так как ни один из заинтересованных клубов не предлагают за него больше 60 миллионов евро.

Напомним, что 20-летний Дембеле перешел в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" прошлым летом за 105 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 12 матчей и 5 голевых передач.

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