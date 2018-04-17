Дембеле хочет покинуть "Тоттенхэм"

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Дембеле хочет покинуть "Тоттенхэм"

Бельгийский полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Дембеле намерен сменить клуб, сообщает Independent.

По сведениям издания, футболист хочет попробовать себя в другом чемпионате. Скорее всего, он отправится на заработки в Китай.

Ранее наставник "шпор" Маурисио Почеттино назвал Дембеле одним из самых невероятных талантов в истории футбола.

В этом сезоне 30-летний Дембеле провел за "Тоттенхэм" 37 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

Не пропустите: "Барселона" возобновила интерес к хавбеку "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru

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