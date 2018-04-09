Дембеле: "Хочу занять свое место в "Барселоне" и остаться здесь надолго"

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Дембеле: "Хочу занять свое место в "Барселоне" и остаться здесь надолго"Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле сделал заявление по своему будущему.

"Теперь, когда я нахожусь в "Барселоне", я хочу занять свое место в клубе и остаться здесь надолго. Мне нужно много работать, чтобы исполнить свою мечту", - приводит слова 20-летнего игрока "сине-гранатовых" Le 10 Sport.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 1 мяч и сделал 7 результативных передач в 16 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" готова сделать заманчивое предложение по защитнику "Баварии". | soccernews.ru

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