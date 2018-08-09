Дембеле: "Хотел бы поиграть с Погба в "Барселоне"

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Дембеле: "Хотел бы поиграть с Погба в "Барселоне"Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле прокомментировал возможное подписание своим клубом полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

"Поль Погба? Я бы хотел поиграть с ним в "Барселоне". Но у меня нет никакой информации об этом трансфере", - приводит слова 21-летнего игрока "сине-гранатовых" ActuFoot.

Напомним,  Моуринью готов отпустить Погба в "Барселону" в обмен на ее хавбека. | soccernews.ru

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