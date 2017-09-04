Дембеле хотел перейти в "Реал"

Теги реал мадридбарселонаусман дембелезинедин зидан

Дембеле хотел перейти в "Реал"Новоиспеченный вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле желал этим летом стать игроком мадридского "Реала".

Согласно утверждениям испанской прессы, 20-летний француз, ранее заверивший, что он ничего не знает об интересе к нему королевского клуба, не только вел переговоры со "сливочными", но и был близок к тому, чтобы перейти в стан действующего обладателя кубка чемпионов. Однако в итоге трансфер француза не состоялся из-за позиции главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, который посчитал, что его команда не нуждается в усилении своей атаки.

Напомним, Тухель рассказал о желании Дембеле выступать за "Барселону"

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