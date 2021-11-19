Дембеле и Педри не помогут "Барселоне" в дебютном матче Хави

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У "Барселоны" есть кадровые потери в преддверии дерби против "Эспаньола", пишет Marca.

По сведениям издания, ближайший матч пропустят полузащитник Педри и вингер Усман Дембеле. Оба футболиста восстанавливаются после травм.

Напомним, что у 18-летнего испанца повреждение бедра, а у 24-летнего француза – задней поверхности бедра.

"Барса" примет "Эспаньол" в рамках 14-го тура Ла Лиги. Игра на "Камп Ноу" состоится в субботу в 23:00 по московскому времени и станет дебютной для нового тренера "сине-гранатовых" Хави.

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