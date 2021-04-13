Дембеле играет с травмой уже несколько недель

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Дембеле играет с травмой уже несколько недель

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле на протяжении последних недель вынужден играть с травмой, сообщает Cope.

По сведениям источника, футболист страдает от паховой грыжи и проходит курс консервативного лечения. Возможно, по окончании сезона он перенесет операцию.

В нынешнем сезоне 23-летний Дембеле провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Барселона" готовит новый контракт для Дембеле. | http://soccernews.ru
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