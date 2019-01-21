Дембеле из-за травмы пропустит до двух недель

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Дембеле из-за травмы пропустит до двух недель

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле из-за травмы пропустит 2 недели. 

Француз был травмирован вчера, 21 января, в матче 20-го тура Ла Лиги против "Леганеса" (3:1).

После встречи у форварда диагностировали растяжение связок левого голеностопа.

Таким образом, он не сможет участвовать в матчах Кубка Испании против "Севильи", и в чемпионате не сыграет с "Жироной" и "Валенсией".

21-летний нападающий в нынешнем сезоне участвовал в 19 матчах, в которых отметился 8 голами и 3 результативными передачами.

Не пропустите: "Барселона" одолела "Леганес" и вновь увеличила отрыв от "Атлетико"| http://soccernews.ru

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