Дембеле изучает возможность ухода из "Барселоны"

Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле изучает возможность ухода из своего клуба информирует Cadena Cope.

По сведениям источника, 21-летний игрок остался недоволен приобретением "сине-гранатовыми" Малкома из "Бордо", который выступает на его позиции. Кроме того, француз имеет достаточно сложные отношения с главным тренером своей команды Эрнесто Вальверде. Именно эти два обстоятельства называются причиной возможного ухода Дембеле из "Барсы".

Напомним, Малком прокомментировал переход в "Барселону". | soccernews.ru