Дембеле летом может стать игроком "Челси"

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Дембеле летом может стать игроком "Челси"

Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен

"Челси" заинтересован в подписании французского вингера "Барселоны" Усмана Дембеле и может совершить этот трансфер уже в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Отметим, что из-за того, что контракт француза с "Барсой" рассчитан до конца нынешнего сезона, он уже имеет право вести переговоры с другими клубами без ведома каталонцев.

Ранее президент "Барселоны" Жоан Лапорта сказал, что Дембеле получил два выгодных предложения от других клубов, но отказался. Также президент предположил, что у франуза уже есть соглашение с каким-то клубом.

В нынешнем сезоне Дембеле сыграл в 11 матчах, в которых забил 1 гол и сделал два ассиста.

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