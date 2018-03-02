Дембеле: "Летом встречался с президентом ПСЖ, но этот вариант меня не интересовал"

Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле рассказал о своей встрече с президентом французского ПСЖ Нассером Ганимом Аль-Хелаифи.

" Я встречался с Нассером. Мы договаривались о встрече. Все прошло хорошо, он - очень хороший президент... Честно говоря, он - хороший парень. Но меня этот вариант не интересовал ", - цитирует 20-летнего футболиста Onze Mondial.

Напомним, Дембеле рассказал о своих отношениях с Суаресом и Месси. | soccernews.ru