Дембеле: "Летом встречался с президентом ПСЖ, но этот вариант меня не интересовал"

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Дембеле: "Летом встречался с президентом ПСЖ, но этот вариант меня не интересовал"Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле рассказал о своей встрече с президентом французского ПСЖ Нассером Ганимом Аль-Хелаифи.

"Я встречался с Нассером. Мы договаривались о встрече. Все прошло хорошо, он - очень хороший президент... Честно говоря, он - хороший парень. Но меня этот вариант не интересовал", - цитирует 20-летнего футболиста Onze Mondial.

Напомним, Дембеле рассказал о своих отношениях с Суаресом и Месси. | soccernews.ru

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