Дембеле лично встретился с Гвардиолой

Теги манчестер ситимусса дембелеборуссия дортмундхосеп гвардиола

Дембеле лично встретился с Гвардиолой"Манчестер Сити" входит в число клубов, которые надеются подписать форварда дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле.

Во время отпуска 20-летний француз встретился в Манчестере с главным тренером английского клуба Хосепом Гвардиолой.

Источник уверяет, что во время переговоров стороны обсудили возможный переход Дембеле в "Манчестер Сити".

Читайте: Альтернативой для Дембеле в "Барселоне" определили другого топового игрока | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов