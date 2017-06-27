Дембеле лично встретился с Гвардиолой

"Манчестер Сити" входит в число клубов, которые надеются подписать форварда дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле.

Во время отпуска 20-летний француз встретился в Манчестере с главным тренером английского клуба Хосепом Гвардиолой.

Источник уверяет, что во время переговоров стороны обсудили возможный переход Дембеле в "Манчестер Сити".

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