Дембеле: "Лион" не опасается "Ювентуса" и Роналду"

Форвард "Лиона" Мусса Дембеле рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом".



"В этом сезоне у нас идет не все гладко, но Лига Чемпионов особенный турнир, тут все по другому. Мы сосредоточены, уверены в себе и мотивированы.



Перед Роналду у нас нет страха. Мы знаем свои сильные стороны. Проведем невероятный матч, все зависит от нас. Намерен сыграть в обычном ключе и максимально помочь команде", - цитирует Дембеле официальный сайт УЕФА.

Первая встреча команд состоится сегодня, 26 февраля, в Лионе и начнется в 23:00 по московскому времени. Ответный матч пройдет в Турине 17 марта.

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