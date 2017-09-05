Дембеле: "Мбаппе поддерживал меня, когда у меня были проблемы с трансфером в "Барселону"

Теги барселонаусман дембелепсжкилиан мбаппе

Дембеле: "Мбаппе поддерживал меня, когда у меня были проблемы с трансфером в "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле поблагодарил своего соотечественника форварда ПСЖ Килиана Мбаппе за поддержку.

"Мбаппе - хороший партнер по сборной. Мы часто общаемся с ним. Он поддерживал меня, когда у меня были проблемы с трансфером в "Барселону". Килиан говорил, что этот переход лишь вопрос времени, но я хотел, чтобы все было завершено побыстрее", - цитирует Sport.es Дембеле. 

Напомним, что 20-летний Дембеле перешел в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" за 105 миллионов евро плюс еще 40 миллионов в виде бонусов.

Не пропустите: Дембеле: "Моим любимым игроком является Месси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов