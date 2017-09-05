Дембеле: "Мбаппе поддерживал меня, когда у меня были проблемы с трансфером в "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле поблагодарил своего соотечественника форварда ПСЖ Килиана Мбаппе за поддержку.

"Мбаппе - хороший партнер по сборной. Мы часто общаемся с ним. Он поддерживал меня, когда у меня были проблемы с трансфером в "Барселону". Килиан говорил, что этот переход лишь вопрос времени, но я хотел, чтобы все было завершено побыстрее", - цитирует Sport.es Дембеле.

Напомним, что 20-летний Дембеле перешел в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" за 105 миллионов евро плюс еще 40 миллионов в виде бонусов.

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