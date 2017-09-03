Дембеле: "Месси - не из этого мира, он - лучший игрок в истории"

Теги барселоналионель мессиусман дембеле

Дембеле: "Месси - не из этого мира, он - лучший игрок в истории"Новоиспеченный вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле назвал ведущего бомбардира "сине-гранатовых" Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

"Я понял, что Месси - не из этого мира после одного из матчей "Барселоны" против "Арсенала", в котором он забил четыре мяча. Это было невероятно... Месси всегда играет на возвышенном уровне, он - лучший игрок в истории", - цитирует 20-летнего футболиста goal.com.

Напомним, Месси решил покинуть "Барселону". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Досрочно в победители группы: Германия может оформить путевку на Мундиаль победой над Норвегией

Досрочно в победители группы: Германия может оформить путевку на Мундиаль победой над Норвегией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов