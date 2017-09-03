Дембеле: "Месси - не из этого мира, он - лучший игрок в истории"

Новоиспеченный вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле назвал ведущего бомбардира "сине-гранатовых" Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

"Я понял, что Месси - не из этого мира после одного из матчей "Барселоны" против "Арсенала", в котором он забил четыре мяча. Это было невероятно... Месси всегда играет на возвышенном уровне, он - лучший игрок в истории", - цитирует 20-летнего футболиста goal.com.

Напомним, Месси решил покинуть "Барселону". | soccernews.ru