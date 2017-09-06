Дембеле: "Моё главное игровое достоинство – голевые передачи"
Форвард "Барселоны" Усман Дембеле рассказал о том, какими футбольными качествами он владеет.
По словам футболиста, больше всего у него получается отличаться результативными пасами.
"Моё главное игровое достоинство – голевые передачи. Мне нравится выдавать пасы, которые становятся определяющими для результата. Стремлюсь находить лучшие решения для своих партнёров по команде. Что же касается тех аспектов игры, которые мне ещё предстоит усовершенствовать, то я должен забивать чаще. Мне хочется быть лучшим во всех аспектах игры", - сказал француз.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Сосьедад
|2
|6
|2
|Барселона
|2
|6
|3
|Леганес
|2
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|4
|5
|Реал Мадрид
|2
|4
|6
|Жирона
|2
|4
|7
|Леванте
|2
|4
|8
|Валенсия
|2
|4
|9
|Севилья
|2
|4
|10
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|11
|Эйбар
|2
|3
|12
|Бетис
|2
|3
|13
|Эспаньол
|2
|1
|14
|Хетафе
|2
|1
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|2
|1
|16
|Сельта Виго
|2
|0
|17
|Малага
|2
|0
|18
|Алавес
|2
|0
|19
|Вильярреал
|2
|0
|20
|Лас Пальмас
|2
|0