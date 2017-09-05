Дембеле: "Моим любимым игроком является Месси"

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Дембеле: "Моим любимым игроком является Месси"

Новичок "Барселоны" Усман Дембеле рассказал, кто является его любимым игроком.

"Мне очень нравился Давид Вилья, но моим любимым игроком является Лео Месси. Также мне нравится знаменитый стиль "тики-така", в который играет "Барселона" - цитирует 20-летнего француза официальный сайт "сине-гранатовых".

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