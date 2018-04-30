Дембеле может перейти в "Атлетико"

Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле может перейти в мадридский "Атлетико", информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям источника, "матрасники" рассматривают 20-летнего игрока "сине-гранатовых" в качестве замены своему форварду Антуану Гризманну, который ближайшим летом может, как ожидается, переберется как раз на "Камп Ноу".

В нынешнем сезоне Дембеле забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач в 21 матче за "Барселону".

Напомним, Дембеле также интересуется "Ливерпуль". | soccernews.ru