Дембеле может перейти в "Баварию" этим летом

1 Теги усман дембелебарселонабавария мюнхентрансферы

Дембеле может перейти в "Баварию" этим летом

Хавбек "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в "Баварии". Об этом пишет France Football.

"Бавария" планирует сделать предложение по игроку, после того, как каталонский клуб подпишет контракты с Антуаном Гризманном и Неймаром. 

Футболист перешел в "Барселону" в 2017 году из "Боруссии" за 105 миллионов евро. В минувшем сезоне Дембеле участвовал в 29 матчах в Примере, забив 8 голов и сделав 5 ассисов.

А еще: Отец и юрист Неймара встретятся с директором "Барселоны"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Из Ренна ? хаааааа

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Кварацхелия прокомментировал свой уход из "Локомотива"

Кварацхелия прокомментировал свой уход из "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов