Дембеле может перейти в "Баварию" этим летом

Хавбек "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в "Баварии". Об этом пишет France Football.

"Бавария" планирует сделать предложение по игроку, после того, как каталонский клуб подпишет контракты с Антуаном Гризманном и Неймаром.

Футболист перешел в "Барселону" в 2017 году из "Боруссии" за 105 миллионов евро. В минувшем сезоне Дембеле участвовал в 29 матчах в Примере, забив 8 голов и сделав 5 ассисов.

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