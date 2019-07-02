Дембеле может перейти в "Баварию" этим летом
Хавбек "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в "Баварии". Об этом пишет France Football.
"Бавария" планирует сделать предложение по игроку, после того, как каталонский клуб подпишет контракты с Антуаном Гризманном и Неймаром.
Футболист перешел в "Барселону" в 2017 году из "Боруссии" за 105 миллионов евро. В минувшем сезоне Дембеле участвовал в 29 матчах в Примере, забив 8 голов и сделав 5 ассисов.
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|Валенсия
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|Хетафе
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|38
|50
|10
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|Алавес
|38
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|Сельта Виго
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|32