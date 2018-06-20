Дембеле может перейти в дортмундскую "Боруссиию"

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к французскому нападающему "Селтика" Мусса Дембеле, сообщает Daily Record.

По сведениям издания, немецкий клуб рассматривает с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На покупке форварда настаивает лично главный тренер команды Люсьен Фавр.

В минувшем сезоне 21-летний Дембеле провел за "Селтик" 39 матчей и забил 16 голов.

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