Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен

Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле может перейти в "Манчестер Юнайтед" уже в январское трансферное окно, сообщает издание Sport.

По информации источника, "МЮ" готов оформить трансфер Дембеле в январе в том случае, если получит "письмо об освобождении" (la carta de libertad), а "Барселона" даст согласие на бесплатный уход француза.

La carta de libertad – документ, который досрочно прекращает сотрудничество между клубом и игроком. Эта мера не равносильна расторжению контракта, так как клуб продолжает выплачивать зарплату футболисту.

Но такой маневр позволит Дембеле вести переговоры с другими клубами о заключении контракт уже сейчас, а не в июне.

Также не пропустите: Директор "Барселоны": "Дембеле должен немедленно покинуть клуб". | http://soccernews.ru