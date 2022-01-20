Дембеле может перейти в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен
Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле может перейти в "Манчестер Юнайтед" уже в январское трансферное окно, сообщает издание Sport.
По информации источника, "МЮ" готов оформить трансфер Дембеле в январе в том случае, если получит "письмо об освобождении" (la carta de libertad), а "Барселона" даст согласие на бесплатный уход француза.
La carta de libertad – документ, который досрочно прекращает сотрудничество между клубом и игроком. Эта мера не равносильна расторжению контракта, так как клуб продолжает выплачивать зарплату футболисту.
Но такой маневр позволит Дембеле вести переговоры с другими клубами о заключении контракт уже сейчас, а не в июне.
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