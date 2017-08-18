Дембеле может перейти в "Марсель"



"Марсель" проявляет интерес к французскому нападающему "Селтика" Мусса Дембеле, сообщает La Provence.

По сведениям издания, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Кельты" оценивают игрока в 25 миллионов евро. Также форвардом интересуется "Монако".

21-летний Дембеле выступает за "Селтик" с 2016 года, провел за клуб 51 матч и забил 32 гола.

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