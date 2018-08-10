Дембеле может покинуть "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле может покинуть клуб в следующее трансферное окно.

Как сообщает TransferCheker, француз сменит клуб зимой, если он не будет иметь постоянную игровую практику.

Ранее "Арсенал" предлагал за Дембеле 100 миллионов евро.

Читайте также: "Барселона" готова выслушать предложение ПСЖ по своему игроку. | http://soccernews.ru