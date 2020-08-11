Дембеле может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"

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Дембеле может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" ищет подходящую замену полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо, трансфер которого в стан "красных дьяволов" сорвался. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, клуб интересуется форвардом "Барселоны" Усманом Дембеле. Манкунианцы уже провели неофициальные переговоры с каталонским клубом, на которых обсуждали возможную аренду француза. Официального предложения "МЮ" пока не сделали.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова отпустить Дембеле за 56 миллионов евро.

В этом сезоне Дембеле принял участие в девяти играх и забил один гол.

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