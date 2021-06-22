Дембеле может пропустить больше четырех месяцев

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Дембеле может пропустить больше четырех месяцев

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Сроки восстановления французского нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле могут увеличиться, сообщает AS.

По сведениям источника, форвард может пропустить из-за травмы не четыре месяца, а не менее шести. Дело в том, что в прошлый раз Дембеле пропустил из-за аналогичной травмы полгода.

В ближайшее время француз будет прооперирован в Финляндии и того же доктора, который делал ему операцию 1,5 года назад.

В минувшем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 44 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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