Дембеле может пропустить остаток сезона



Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировано повреждение двуглавой мышцы правого бедра. Эту травму он получил в матче 36-го тура чемпионата Испании против "Сельты" (0:2).

Форвард, скорее всего, пропустит 3-4 недели.

В нынешнем сезоне 21-летний Дембеле провел за "Барселону" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2022 года.

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