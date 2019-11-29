Дембеле может пропустить три месяца из-за травмы

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Дембеле может пропустить три месяца из-за травмы

Форварда "Барселоны" Усмана Дембеле, возможно, придется прооперировать. Восстановление может занять три месяца, передает AS.

По данным источника, у 22-летнего игрока случился редицив травмы мышцы бедра правой ноги. Впервые футболист получил это повреждение в конце прошлого сезона.

На данный момент сине-гранатовые решают, как лучше поступить.Не исключено, что Дембеле будет сделана операция.

Ранее сообщалось, что срок восстановления будет не больше пяти недель.

В текущем сезоне Дембеле сыграл за "Барсу" 9 матчей и забил 1 гол.

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