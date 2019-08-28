Дембеле может сорвать переход Неймара в "Барселону"

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Дембеле может сорвать переход Неймара в "Барселону"

Переход бразильского нападающего ПСЖ Неймара в "Барселону" может не состояться из-за французского форварда каталонского клуба Усмана Дембеле, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, каталонский клуб предложил за бразильца хорватского полузащитника Ивана Ракитича, 130 миллионов евро, а также Дембеле на правах аренды на год. Впрочем, француз отказывается переходить в парижский клуб.

Таким образом, "Барселоне" придется уговаривать форварда все-таки перебраться в ПСЖ. Французский клуб ждет ответа до четверга.

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