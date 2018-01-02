Дембеле может сыграть с "Сельтой"

Теги барселонасельта вигоусман дембелеэрнесто вальверде

Дембеле может сыграть с "Сельтой"

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле может принять участие в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Сельты", сообщает AS.

По сведениям издания, 20-летний француз восстановился после травмы и за счёт дополнительных тренировок набрал хорошие физические кондиции.

Впрочем, окончательное решение о дате возвращения Дембеле на поле будет принимать главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде, который ранее дал понять, что намерен пока поберечь футболиста.

Напомним, что матч "Сельта" - "Барселона" состоится 4 января в 21:00 по московскому времени. 

Не пропустите: Вальверде похвалил Паулиньо и Вермалена. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов