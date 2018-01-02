Дембеле может сыграть с "Сельтой"

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле может принять участие в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Сельты", сообщает AS.

По сведениям издания, 20-летний француз восстановился после травмы и за счёт дополнительных тренировок набрал хорошие физические кондиции.

Впрочем, окончательное решение о дате возвращения Дембеле на поле будет принимать главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде, который ранее дал понять, что намерен пока поберечь футболиста.

Напомним, что матч "Сельта" - "Барселона" состоится 4 января в 21:00 по московскому времени.

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