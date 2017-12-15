Дембеле может сыграть в Эль Класико

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Дембеле может сыграть в Эль Класико

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле уже тренируется в общей группе без каких-либо ограничений, сообщает Marca.

По сведениям издания, 20-летний француз полностью восстановился после травмы и готов в ближайшее время вернуться на поле.

Медицинский штаб каталонского клуба не исключает, что Дембеле сможет принять участие в Эль Класико, которое состоится 23 декабря в Мадриде. 

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