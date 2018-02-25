Дембеле может уйти в аренду в английский топ-клуб

Теги усман дембелечелсибарселона

Дембеле может уйти в аренду в английский топ-клубВингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле может уйти в аренду в английский топ-клуб, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Так, по сведениям источника, существует вероятность, при которой следующий сезон 20-летний француз может начать в лондонском "Челси". Сам футболист, как ожидается, будет не против провести год в стане "аристократов".

В нынешнем сезоне Дембеле отметился 3 результативными передачами в 9 матчах за "Барселону".

Напомним, Вальверде остался доволен игрой Дембеле в матче против "Жироны". | soccernews.ru

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