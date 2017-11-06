Дембеле может восстановиться к декабрьскому "Эль-Класико"

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле может восстановиться после травмы быстрее, чем ожидалось.

Как сообщает Marca, у 20-летнего француза есть шансы вернуться в строй к матчу 17-го тура Примеры против "Реала".

Напомним, что ближайшее "Эль-Класико" состоится 20 декабря на "Сантьяго Бернабеу".

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